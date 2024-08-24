تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى من امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن عدم ورود أية شكاوى من الطلاب فى أول أيام امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية لم تتلق أية ملاحظات حتى الآن وتتابع عن كثب سير العمل وتواصل لحظة بلحظة مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية.

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب من لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى 169 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة بالشعبيتن العلمية والأدبية حيث أدى الطلاب المستهدفين اليوم الامتحان بمادة اللغة العربية (شعبة عامة) بدأت 9 صباحا وتنتهى 12 ظهرا، والتربية الدينية تبدأ 12.30 وتنتهى 2 ظهرا.

وأكد مدير تعليم المحافظة، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى جميع الإدارات التعليمية من تجهيز اللجان وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة، حرصا على حسن سير العمل وانضباطه، حيث اطمأن على إنتظام دخول الطلاب ووصول أوراق الأسئلة للجان سير الامتحانات وعددها 3 لجان موزعة بالإدارات التعليمية وهى لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بإدارة الخارجة التعليمية ولجنة مدرسة الشهيد أحمد المنسى بإدارة الداخلة التعليمية، ولجنة مدرسه اللغات الرسمية بإدارة الفرافرة.