تعرف على الخدمات الطبية التى يقدمها معهد الأورام بأسوان × 13 معلومة

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول معهد الأورام بمدينة أسوان والخدمات الطبية التى يقدمها والذى يخدم أهالى 4 محافظات بصعيد مصر.
وكان اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تفقد معهد الأورام التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك برفقة الدكتورة رجاء لبيب مدير المعهد.
1- يشهد معهد الأورام طفرة نوعية وغير مسبوقة فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة والمتنوعة.
2- يمتلك معهد الأورام كافة المقومات من الكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض ، فضلاً عن الأجهزة الحديثة والمتطورة.
3- يخدم قطاع كبير من مرضى الأورام بجنوب الصعيد.
4- يضم المعهد 58 سرير داخلى.
5- يضم 6 أسرة للرعاية المركزة.
6- يضم 2 غرفة عمليات.
7- يضم 23 سرير كيماوى.
8- يضم 3 أسره طوارئ.
9- يشمل 11 عيادة خارجية تستقبل ما يقرب من 80 ألف متردد سنوياً.
10- يضم المعهد أيضاً أحدث الأجهزة المتطورة ، والتى من بينها جهاز العلاج الإشعاعى لمرضى الأورام.
11- تم الجلسات الإشعاعية لما يقرب من 17 ألف جلسة العام الماضى.
12- تم توريد جهاز جديد أكثر تطوراً ليستقبل الحالات الجديدة ، فضلاً عن جهاز الرنين المغناطيسى ، وجهاز الأشعة التداخلية لحقن حالات الألم وحالات الأورام ، وكذا جهاز ماموجرام أشعه ثدى ، وجهاز الأشعة المقطعية وغيرها.
13- يتم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية ، والتى من بينها فحص 11 ألف سيدة بمبادرة الكشف المبكر لأروام الثدى ، وإجراء 4 ألاف عملية جراحية للإنتهاء من قوائم الإنتظار ، ويخطو المعهد خطوات سريعة نحو ميكنة الملف الطبى .
التمريض
محافظ أسوان ومديرة المعهد
أجهزة طبية
المعهد من الداخل
محافظ أسوان مع المرضى
معهد أورام أسوان (1)
داخل المعهد
معهد أورام أسوان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة