تعرف على الخدمات الطبية التى يقدمها معهد الأورام بأسوان × 13 معلومة

أسوان - عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول معهد الأورام بمدينة أسوان والخدمات الطبية التى يقدمها والذى يخدم أهالى 4 محافظات بصعيد مصر.

وكان اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تفقد معهد الأورام التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك برفقة الدكتورة رجاء لبيب مدير المعهد.

1- يشهد معهد الأورام طفرة نوعية وغير مسبوقة فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة والمتنوعة.

2- يمتلك معهد الأورام كافة المقومات من الكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض ، فضلاً عن الأجهزة الحديثة والمتطورة.

3- يخدم قطاع كبير من مرضى الأورام بجنوب الصعيد.

4- يضم المعهد 58 سرير داخلى.

5- يضم 6 أسرة للرعاية المركزة.

6- يضم 2 غرفة عمليات.

7- يضم 23 سرير كيماوى.

8- يضم 3 أسره طوارئ.

9- يشمل 11 عيادة خارجية تستقبل ما يقرب من 80 ألف متردد سنوياً.

10- يضم المعهد أيضاً أحدث الأجهزة المتطورة ، والتى من بينها جهاز العلاج الإشعاعى لمرضى الأورام.

11- تم الجلسات الإشعاعية لما يقرب من 17 ألف جلسة العام الماضى.

12- تم توريد جهاز جديد أكثر تطوراً ليستقبل الحالات الجديدة ، فضلاً عن جهاز الرنين المغناطيسى ، وجهاز الأشعة التداخلية لحقن حالات الألم وحالات الأورام ، وكذا جهاز ماموجرام أشعه ثدى ، وجهاز الأشعة المقطعية وغيرها.

13- يتم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية ، والتى من بينها فحص 11 ألف سيدة بمبادرة الكشف المبكر لأروام الثدى ، وإجراء 4 ألاف عملية جراحية للإنتهاء من قوائم الإنتظار ، ويخطو المعهد خطوات سريعة نحو ميكنة الملف الطبى .



التمريض



محافظ أسوان ومديرة المعهد



أجهزة طبية



المعهد من الداخل



محافظ أسوان مع المرضى



معهد أورام أسوان (1)



داخل المعهد