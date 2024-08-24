اليوم السابع
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تعرف على الخدمات الطبية التى يقدمها معهد الأورام بأسوان × 13 معلومة

السبت، 24 أغسطس 2024 05:00 ص
تعرف على الخدمات الطبية التى يقدمها معهد الأورام بأسوان × 13 معلومة معهد الأورام بمدينة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول معهد الأورام بمدينة أسوان والخدمات الطبية التى يقدمها والذى يخدم أهالى 4 محافظات بصعيد مصر.

وكان اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تفقد معهد الأورام التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك برفقة الدكتورة رجاء لبيب مدير المعهد.

1- يشهد معهد الأورام طفرة نوعية وغير مسبوقة فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة والمتنوعة.
2- يمتلك معهد الأورام كافة المقومات من الكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض ، فضلاً عن الأجهزة الحديثة والمتطورة.
3- يخدم قطاع كبير من مرضى الأورام بجنوب الصعيد.
4- يضم المعهد 58 سرير داخلى.
5- يضم 6 أسرة للرعاية المركزة.
6- يضم 2 غرفة عمليات.
7-  يضم 23 سرير كيماوى.
8- يضم 3 أسره طوارئ.
9-  يشمل 11 عيادة خارجية تستقبل ما يقرب من 80 ألف متردد سنوياً.
10- يضم المعهد أيضاً أحدث الأجهزة المتطورة ، والتى من بينها جهاز العلاج الإشعاعى لمرضى الأورام.
11-  تم الجلسات الإشعاعية لما يقرب من 17 ألف جلسة العام الماضى.
12- تم توريد جهاز جديد أكثر تطوراً ليستقبل الحالات الجديدة ، فضلاً عن جهاز الرنين المغناطيسى ، وجهاز الأشعة التداخلية لحقن حالات الألم وحالات الأورام ، وكذا جهاز ماموجرام أشعه ثدى ، وجهاز الأشعة المقطعية وغيرها.
13- يتم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية ، والتى من بينها فحص 11 ألف سيدة بمبادرة الكشف المبكر لأروام الثدى ، وإجراء 4 ألاف عملية جراحية للإنتهاء من قوائم الإنتظار ، ويخطو المعهد خطوات سريعة نحو ميكنة الملف الطبى .

التمريض
التمريض

 

محافظ أسوان ومديرة المعهد
محافظ أسوان ومديرة المعهد

 

أجهزة طبية
أجهزة طبية

 

المعهد من الداخل
المعهد من الداخل

 

محافظ أسوان مع المرضى
محافظ أسوان مع المرضى

 

معهد أورام أسوان (1)
معهد أورام أسوان (1)

 

داخل المعهد
داخل المعهد

 

معهد أورام أسوان
معهد أورام أسوان

 







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