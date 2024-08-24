تعرف على إجراءات ضبط العملية التعليمية داخل المدارس بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن إجراءات ضبط العملية التعليمية داخل المدارس للعام الدراسي 2025/2024 وهى :-

-الإلتزام بـ الزي المدرسي الموحد وعدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها .

-مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها .

-تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس .

-الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس .

-حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم .

-الإلتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والإنتماء والولاء للوطن .

-مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض .

-منع استخدام العقاب البدنى والنفسي للطلاب نهائيا .

-متابعة إلتزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة .

-التواصل الكامل مع مديريات الأمن لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية .