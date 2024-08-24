ترميم وتجميل صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك قبل الموسم السياحى الشتوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أسابيع قليلة تفصل محافظة الأقصر، عن قدوم الموسم السياحى الشتوى الجديد وسط حالة من السحر والجمال ظهرت أمام الجميع في صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك، والتي تم العمل في ترميمها وتجميلها وإظهار ألوانها بأيدي مصرية خالصة في أضخم مشروع قومى برعاية مجلس الوزراء.

ويقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إنه تم على مدار السنوات الماضية العمل في مشروع ترميمات صالة الأعمدة الكبرى، حيث تم تكليف المرممين المصريين بإعادة صالة الأعمدة لرونقها، وتم الإنتهاء إظهار الألوان والنقوش والألوان الأحمر والأصفر والأزرق والتى اختفت منذ مئات السنوات، مؤكدا أن المشروع تم بأيدي مصرية خالصة وأن المشاركين فى أعمال الترميم من الفتيات كانوا يعملون على ارتفاع أكثر من 20 متراً، حيث إن صالة الأعمدة بمعبد الكرنك تضم 134 عمودا، يتم العمل فى 124 عمودا بشكل نبات البردي و12 عمودا بنظام شكل نبات البردى المفتوح.

ويضيف الطيب غريب في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك أو بهو الأعمدة العظيم تعتبر أكبر بهو فى العالم وفى تاريخ البشرية بأكملها، وذلك نظراً لمساحته الكبيرة فى قلب معابد الكرنك أكبر دور عبادة فى التاريخ، حيث أنه بعد الملك أمنحتب الثالث وإقامته الممرين الرئيسيين وبهما 12 عمودا، أكمل الملك سيتي الأول باقى الأعمدة والبالغ عددها 122 عمودا فى 14 صفا وفي كل جانب 7 صفوف، وذلك بإجمالى 134 عمودا فى صالة الأعمدة، وجاءت أعمدة الملك سيتي الأول أقل طولاً من أعمدة الملك أمنحتب الثالث، حيث أن العمود جاء بطول 15 مترا فى عهد سيتي الأول، وجميعها تتخذ شكر براعم البردي وفي البهو سقف على مستويين، وتم عمل شبابيك من الحجر تسمح بتسرب الضوء لتنير البهو بالكامل، وعقب ذلك جاء الملك رمسيس الثانى وقام بنقش اسمه على كافة الأعمدة داخل البهو، وذلك بحسب المؤرخين والآثاريين على مر العصور.



أعمال صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



النقوش التى ظهرت فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



تجميل صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك أضخم مشروع قومى



ترميمات وتجميل صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك أضخم مشروع قومى



جانب من العمل فى ترميم صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



حصيلة العمل فى ترميم صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



عمليات الترميمات فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



نتائج العمل فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



نتائج ترميمات صالة الأعمدة بالكرنك



نتائج مبهرة فى ترميم صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك_1



