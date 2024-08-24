تأجيل اجتماع مجلس نقابة المهندسين اليوم.. ونظر دعوى اعتماد هيئة المكتب غدا

كتبت آية دعبس

قرر المهندس طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين، تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، والذى كان من المقرر عقده، اليوم السبت، 24 أغسطس 2024، حتى السبت 31 أغسطس 2024، بناء على طلب عددا من أعضاء المجلس بتأجيل جلستي المجلس ( الجلسة الإجرائية - الجلسة العادية ) لبعض الظروف.

وكان قد دعا نقيب المهندسين، مجلس النقابة لعقد جلستين اليوم، فى ضوء خطاب وزارة الرى للنقابة، والذى تضمن فتوى إدارة التشريع استمرار هيئة مكتب النقابة المشكلة بتاريخ 2023/6/17 في تسيير أعمال النقابة.

يأتى ذلك بالتزامن مع نظر الدعوى التى حركها المهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، بهيئة المكتب المُشكلة فى 30 مارس 2024، غدا الأحد، بمجلس الدولة بشق مستعجل، والتى تحمل رقم 85706 لسنه 78 ق، لسرعة اعتماد تشكيل هيئة المكتب الجديدة وقد انضم في الدعوي أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد المنتخبين.

ويشار هنا إلى أن خطاب وزير الرى، لنقيب المهندسين قد أكد على ضرورة انتظار الحكم الصادر عن الدعوى السابق ذكرها، والإلتزام بتطبيقه.

وتشهد النقابة العامة للمهندسين، على مدار 5 أشهر سابقة أزمات متلاحقة، وذلك منذ اللحظات الأولى من إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وإعلان تشكيل هيئة المكتب الجديدة، والتى لم يتم التصديق عليها من قبل وزارة الرى حتى الآن، وأرجع مهندسون ذلك إلى إرسال النقابة عدة خطابات متضاربة للوزارة، كان أبرزها الاستفسار عن فترة هيئة المكتب التى انتخبت في 18 يونيو 2023 خلفا لهيئة المكتب المستقيلة آنذاك، دون الإشارة إلى أن تلك الهيئة جاءت نتيجة لاستقالة هيئة أخرى منتخبة فى مارس 2022، وأنها جاءت لتستكمل الفترة الفاصلة بين الاستقالة وإجراء انتخابات التجديد النصفى، فضلا عن خطاب أخر يطالب بإرجاء اعتماد الهيئة الجديدة، مما أدى إلى إرسال وزارة الرى الأمر برمته إلى إدارة الفتوى والتشريع.