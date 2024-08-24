بعد وفاة بيل جيتس بريطانيا.. تحقيق في جريمة قتل دون عمد فى حادث يخت صقلية

كتبت : رباب فتحى

أعلن المدعي العام في تيرميني إيميريسي فتح تحقيق في جريمة قتل غير عمد في وفاة سبعة أشخاص، بينهم قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته هانا، بعد غرق يخت فاخر قبالة سواحل صقلية.

وكان اليخت قد غرق قبالة ساحل صقلية صباح يوم الاثنين، عندما ضربت المنطقة عواصف عنيفة، وقد توفي إثرها سبعة أشخاص، بينهم لينش. وبعد خمسة أيام من البحث، تم انتشال جثة الابنة هانا، الشخص السادس والأخير المفقود من اليخت الفاخر، بعد ظهر يوم الجمعة، وفقًا لخفر السواحل الإيطالي.

وبحسب صحيفة الجارديان تشبه هذه التهم تهمة القتل غير العمد في المملكة المتحدة، ويمكن أن تصل عقوبة التهمة إلى السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا.



