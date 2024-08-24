بدء تطوير 17 منزلا بقرية حجازة بمركز كوم إمبو فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

بدأت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى تطوير واعادة إعمار 17 منزل بقرية حجازة بمركز كوم امبو فى أسوان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فى بيان صحفى، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والارضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالاحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية، بالإضافة الى فرش المنازل بالكامل.

وأشار، إلى أن جميع أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرية تتم بأيدي عاملة من أبناء القرية؛ ما يخلق فرصة عمل جديدة لهم، منوهًا أن اختيار المنازل التي يتم تطويرها يخضع لعدة معايير حيث تكون الأولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل والسيدات المعيلات.

وأعرب، عن خالص شكره وتقديره للواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ أسوان، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

يذكر أن مشروع اعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن اعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.