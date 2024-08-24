انطلاق بطولة البحر المتوسط التاسعة لصيد الأسماك في الإسكندرية 29 أغسطس

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح الاستعداد لإقامة بطولة البحر المتوسط التاسعة لرياضة صيد الأسماك للموسم الرياضي 2023/2024، بالإضافة لبطولة السيدات وبطولة الاشبال تحت 16سنة فى الفترة من 29 وحتى 30 من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية، والتي يستضيفها نادي سبورتنج بالتعاون مع نادي يخت الإسكندرية.

وتتضمن البطولة الصيد بالجر والجيجنج والكاستنج بالإضافة لبطولة التسقيط للسيدات والأشبال تحت 16سنة، حيث يتضمن اليوم الأول للبطولة تجميع المراكب المشاركة على مارينا نادي يخت اسكندرية ومارينا ميامي يعقبه اجتماع رؤساء الفرق الساعة الثامنة، لمراجعة كافة قواعد البطولة والوقوف على كافة التفاصيل الهامة والرد على جميع استفسارات الفرق المشاركة.

وتبدأ المنافسات صباح يوم الجمعة مع اول ضوء نهار حيث يتم التحرك من مارينا نادي يخت الإسكندرية ومارينا ميامي، ويتم إعلان النتيجة فى نفس اليوم بعد عودة الفرق المشاركة والقيام بعملية الوزن، وتشمل الجوائز، المراكز الأولى الثلاثة والتي يتم حسابها عن طريق تجميع نقاط كل فريق ،بالإضافة للمراكز الثلاثة الأولى لجائزة أفضل صائد، أما بالنسبة لبطولة الأشبال والصيد بالتسقيط فيتم توزيع ادوات صيد وميداليات و شهادات تقدير للمراكز الأولى الثلاثة، وشهادة تقدير للاعب الفائز بأكبر سمكة و،تضم اللجنة العليا للبطولة المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد، وأحمد حسن رئيس نادي سبورتنج، ومسعد أبو الرجال نائب رئيس الاتحاد، وخالد بهتيمي رئيس لجنة الصيد بنادي سبورتنج.

ويشارك فى البطولة 22 فريقا من مختلف أنحاء الجمهورية ويتكون كل فريق من 2 إلى 4 متسابقين، وتتسابق الفرق فى بطولة الكبار بنظام الجر والجيجنج والكاستنج على أسماك التونة والدراك والحصان والانش والوقار والمياس والعضاض والغزال والملكه والميرا والقاروص والبلاميطة بأنواعها، وفي بطولة السيدات والأشبال تتسابق الفرق بنظام التسقيط على كل أنواع السمك بدون حد أدنى للوزن، ويحرص اتحاد صيد الأسماك على تطبيق قواعد الصيد الأخلاقي والمحافظة على الثروة السمكية والتي من بينها قاعدة الصيد والاطلاق على سمكة الانش والتصوير بالفيديو لتوثيق ذلك ،بالإضافة لاستخدام خيط 60 ليبرا، ويشدد الاتحاد على منع استخدام السبح فى الصيد واستخدام البوصة والماكينة فقط ،والسماح باصطياد سمكتين فقط من كل نوع.

من جانبه صرح محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، أن البطولة تستهدف نشر رياضة صيد الاسماك فى الاسكندرية خاصة بعد نجاح بطولتي كأس مصر وبطولة الجمهورية ، مؤكدا على أهمية استمرار إقامة البطولات لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين مع التأكيد على مفهوم الروح الرياضية والقيم والمبادئ خاصة، وحرص الاتحاد على تعليم الجيل الجديد كيفية الحفاظ علي البيئة البحرية والثروة السمكية.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك قرر إقامة بطولة كأس مصر فى شهر أكتوبر القادم فى الجونة والبطولة الدولية لرياضة صيد الأسماك التابعة للإيجفا فى فبراير عام 2025.



اتحاد الصيد يستعد لبطولة صيد الاسماك في الإسكندرية