اليوم.. قوافل "حياة كريمة" العلاجية تصل قرية الزعفرانة بغارب فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم السبت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياه كريمة فى إلى آخر محطاتها بقرى البحر الأحمر وهى قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب؛ وتستغرق فيها يومين، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرى أم الحويطات بسفاجا.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر، خلال أغسطس الجارى الاثنين قبل الماضى بوحدة المستعمرة بمدينة القصير وسط البحر الأحمر واستمرت فيها لمدة يومين الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضى، وانتقلت بعد ذلك من المستعمرة بالقصير إلى مدينة الشلاتين جنوباً، حيث قرى الخير ورأس حدربة وهناك وقضت فيها يومين الأربعاء الخميس، من الأسبوع الماضى.

وبدات الجمعة قبل الماضية عملها بمدينة حلايب اقصى جنوب مصر الشرقى واستغرقت الجمعة والسبت لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والتحاليل مجانا، وانتقلت الأحد الماضى إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب واستمرت فيها يومين الأحد والاثنين الماضيين

ووصلت الثلاثاء الماضى الى قرى مدينة مرسى علم حيث قضت فيها يومين بقرى حماطه جنوب مرسى علم ووحدة طب الأسرة بقلب مدينة مرسى علم، ووصلت الخميس إلى قرية أم الحويطات بسفاجا ، وتختم القوافل العلاجية أعمالها خلال أغسطس بمدن وقرى البحر الأحمر، اليوم السبت وغدا الأحد بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة.