المراكب النيلية سحر تانى فى نيل الأقصر جاهزة لخدمة السياح قبل الموسم الشتوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر بتجهيز كافة وسائل المتعة والبهجة للأفواج السياحية المنتظر زيادتها بصورة كبيرة مع دخول الموسم السياحى الشتوى خلال الأسابيع المقبلة، ومن أبرز تلك الوسائل المراكب النيل والشراعية التي يتم مراجعتها حالياً لتطوير عملها وخدمتها للسائحين القادمين من حول العالم.

وتعتبر الرحلات النيلية عبر المراكب الشراعية والمراكب بالموتور أحد أهم وسائل الترفيه عن السائحين، حيث يقوم أصحاب المراكب بتجهيزها بالفرش الصعيدي والطراز المميز، بجانب توفير الفاكهة والمأكولات والمشروبات التى يحبها السياح، وتتنوع خدمات المراكب ما بين نقل السياح من الشرق للغرب والعكس، أو رحلات تمتد من نصف ساعة لأكثر من ساعة حسب الطلب من الفوج السياحى لإلتقاط الصور التذكارية وقت الصباح والغروب، حيث تنطلق الرحلات في مياه النيل صباحاً ومساءاً وسط تشغيل أصحاب المراكب الأغانى الأجنبية الشهيرة وبعض الأغانى الشعبى والراب والكف الصعيدي المميزة لإدخال البهجة في قلوب السياح.

فيما كشف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، عن توقعات بزيادة التدفقات السياحية إلى الأقصر خلال الموسم الشتوي الجديد، وخصوصاً من الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين والهند واليابان، وتصل نسب الحجوزات بالموسم الجديد لحوالي 90% في مختلف أرجاء الأقصر.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لـ"اليوم السابع"، إن زيادة التدفقات السياحية في الموسم الشتوى ستساهم بصورة كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وترويج التراث المصري على مستوى عالمي وتوفير عملة صعبة من الأفواج القادمة من حول العالم، موضحاً إنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار اليابانيين إلى 300 ألف زائر نظراً للحجوزات الموجودة حالياً قبل الموسم الجديد في الشتاء.

واستطرد الخبير السياحى محمد عثمان، تصريحاته مؤكداً على إنه من المقرر أن تستضيف مصر خلال فترة الموسم السياحى الشتوى أكثر من 400 مؤتمر عالمي ومصرى ومحلى في شتى المجالات، بجانب التجهيز لحدث موسيقي عالمي في معبد الملكة حتشبسوت في منتصف أكتوبر المقبل، وهو ما يؤكد على وجود إنطلاقة قوية للموسم السياحي في الأقصر من قلب البر الغربى.



المراكب النيلية جاهزة للموسم السياحى الشتوى



المراكب النيلية سحر تانى في نيل الأقصر برحلات يومية للسياح



المراكب النيلية سحر تانى في نيل الأقصر جاهزة لخدمة السياح قبل الموسم الشتوى



تجهيز مراسي المراكب النيلية قبل الموسم الشتوى



تجهيزات المراكب النيلية فى الأقصر



سحر المراكب النيلية جاهزة للموسم الشتوى