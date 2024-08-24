الكنيسة تنظم مؤتمر "اَلرَّبُّ نُورِى وَخَلاَصِى" لأطفال بيليفيلد عرب ألمانيا

كتب: محمد الأحمدى

نظمت كنيسة السيدة العذراء والسبعة رؤساء الملآئكة في بيليفيلد التابعة لولاية شمال الراين وستفاليا في غرب ألمانيا (إيبارشية شمالي ألمانيا) في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري، مؤتمرًا للأطفال بعنوان:"اَلرَّبُّ نُورِي وَخَلاَصِي" شارك فيه 30 طفلًا من أبناء الكنيسة.

وتضمن المؤتمر الذي أقيم في دير الشهيد مار جرجس للراهبات في نيهايم، إلى جانب التسبحة والقداسات اليومية، عددًا من الموضوعات المناسبة لمرحلة الطفولة وأفلامًا تعليمية، وفقرات رياضية وترفيهية. بالإضافة إلى ذلك فقرات ترفيهية.

وحضر المؤتمر نيافة الأنبا دميان أسقف إيبارشية شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وتاماڤ أكساني رئيسة الدير مستضيف المؤتمر، وعدد من الخدام والخادمات وبعض الأسر القبطية الذين جاءوا بصحبة أطفالهم.