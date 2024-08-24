"العلاج الطبيعى" تبحث زيادة المترددين بالعيادات الخارجية وتكرم المتميزين بالدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

عقدت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية اجتماعها الشهري برؤساء الأقسام، ومشرفي العلاج الطبيعي بالإدارات الصحية؛ لمناقشة أساليب رفع الكفاءة الفنية، وتطوير شيتات استقبال المرضى، وخطط المتابعة.

وأكد الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة تدريبية لمجموعات العمل بوحدات الغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي لحالات الداخلي، والعناية المركزة، وبحث المجتمعون الاقتراحات اللازمة لزيادة أعداد المترددين بالعيادات الخارجية، وآليات العمل بالفترات المسائية.

وعلى هامش الاجتماع قام الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي بتكريم المتميزين من رؤساء الأقسام؛ تقديراً لجهودهم حيث تم تكريم الدكتورة حنان زغلول، من مستشفى ميت غمر، والدكتورة لينا أشرف، بإدارة المنصورة، والدكتورة دينا وديع، بمستشفى ميت سلسيل، والدكتور أحمد صابر، من مستشفى دكرنس العام.



تكريم الأطباء المتميزين بصحة الدقهلية



جانب من التكريم