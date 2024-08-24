الحكومة تتبنى برنامجا لتعزيز مشاركة الشباب فى العمل السياسى

كتبت: سمر سلامة

تتبنى الحكومة المصرية برنامجا طموحا لتعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي بشكل فعال، فضلا عن العمل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب مع التخفيف من نسب البطالة، وتعزيز انخراط الشباب واشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب اقتصاديا بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويرصد " اليوم السابع"، أبرز ملامح برنامج الحكومة لدعم مشاركة الشباب في العمل السياسي باعتبارهم شركاء فى برنامج التنمية والتحديث وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب واكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية.

1) تحفيز الشباب والنشء على المشاركة المجتمعية في الأنشطة التنموية والتطوعية، والاستمرار في تمكين الحركة الكشفية وحركة بيوت الشباب للقيام بدور مجتمعى أكثر تأثيرا.

2) مواصلة دعم وتنظيم والتوسع فى إنشاء الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة فى مختلف المحافظات.

3) الاستمرار فى تعزيز التواصل مع مختلف فئات الشباب والنشء داخل مصر ومن شباب المصريين في الخارج من الأجيال المختلفة.

4) تنظيم مبادرات وورش عمل وفعاليات تثقيفية وتوعوية حول قضايا الشباب وحقوقهم ومختلف قضايا الوعى العام مثل قضايا (التغيرات المناخية - حقوق الإنسان - التصدى للشائعات - مواجهة المشكلات الاجتماعية والأسرية).

5) إنشاء قاعدة الكترونية تشمل الكفاءات الشابة القادرة على تولى مسؤولية العمل السياسي والإدارى فى مختلف المجالات والقطاعات الحكومية ووضع برامج لتأهيل الكوادر الشابة فى المجالات الإدارية والقيادية.

6) تنظيم ورش عمل وفعاليات تثقيفية حول قضايا الشباب وحقوقهم.

7) التوسع فى برنامج "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية وزيارتهم للمشروعات القومية والمناطق السياحية وتقديم دورات لتنمية المهارات والأمن القومى والتثقيف السياسي العام.

8) تعزيز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التى تعكس هوية وتراث الشباب المصري والتوسع فى المبادرات التى تعمل على اكتشاف المواهب المختلفة.