الحكومة الأردنية: الشرائع والقوانين سقطت فى الحرب على غزة

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قال وزير الاتصال الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند مبيضين إن الشرائع والقوانين سقطت فى الحرب على غزة، والموقف الأردنى الثابت بقيادة الملك عبد الله الثانى مستمر لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وتقديم العون والمساعدة للأشقاء فى فلسطين.



وأضاف، خلال رعايته الندوة التى نظمتها الشبكة القانونية للنساء العربيات، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة اليوم /السبت/، بعنوان "بين الواجب المهنى والوطنى صحفيو غزة أنموذجا"، أن الجهود الإغاثية الأردنية مستمرة فى التخفيف عن الأهل فى القطاع، سواء من خلال الإنزالات الجوية التى تنفذها القوات المسلحة الأردنية، أو عبر الجسر البرى من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة لتقديم المدد الصحى من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية فى القطاع والضفة الغربية.



وأشار وزير الاتصال الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، إلى أن الصحفيين فى غزة يتعرضون إلى إبادة جماعية، ومجازر، واستهدافات واضحة مخالفة للقوانين والأعراف الدولية المطالبة بتوفير حماية للصحفيين فى وقت الحرب.



ولفت إلى أن الإعلام هو الذى يوفر الصورة الواضحة، والكاشفة الحقيقية لهذه المجاز، مؤكدا أن الحديث عن الانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى فى عدوانه على غزة، مهم جدا لتعزيز السردية الواضحة فى مواجهة خطاب الاحتلال عالميا.



وتابع المبيضين قائلا: "الشرائع والقوانين سقطت فى هذه الحرب، فمن يتحدث عن الحريات هو من يمارسها"، مؤكدا أن الحرب اختبار للصحافة الغربية، وهناك الكثير من الصحفيين فى وسائل إعلام غربية قدموا استقالاتهم نتيجة السردية غير الحقيقية لما يجرى فى غزة.



وشدد على أن استهداف الجامعات والمدارس والكنائس والمساجد كشف عن العقلية التى طالما أرادت أن تضع لها جدارا فاصلا عن العالم، "لأنها لا تعترف بكل القوانين الدولية، فالقتل كان للجميع، والقصف الذكى وغير الذكى لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والقصف للجامعات كان عن قصد".



وأشاد بدور الإعلام المهم فى تغطية العدوان الإسرائيلى على غزة، قائلا: "لولا الإعلام لما عرفنا عن هذه الجرائم التى راح ضحيتها 170 صحفيا فلسطينيا، وعائلات كاملة ارتقت شهداء"، مطالبا بوقفة جادة وحازمة من المجتمع الدولى لوقف الاعتداء على الصحفيين والحد من استهدافهم.



وأثنى المبيضين على الدور الأردنى وتكريم الإعلامية الراحلة شرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أن الأردن مستمر بتكريمه لكامل الجسد الصحفى لما قدم من صورة حقيقية عن عظم الجرائم التى ترتكب فى غزة.