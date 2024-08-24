التضامن الاجتماعي بالدقهلية: قافلة طبية متكاملة للعيون بالمطرية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن تنظيم قافلة طبية متكاملة للعيون بمدينة المطرية تم فيها الكشف على 250 حالة من الفئات الأولى بالرعاية وتقديم العلاج اللازم وصرف النظارات الطبية، وتحويل الحالات المستدعية للتدخل الجراحي مجانًا، بالتعاون مع الجمعية الشرعية بالمطرية، وبحضور السيد أبو الورد، مدير إدارة المطرية الاجتماعية، والعميد محمد الفجال، رئيس مجلس الإدارة.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبإشراف، ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.