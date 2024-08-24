الاحتلال يقلص المناطق "الإنسانية الآمنة" في غزة لـ9.5% من مساحة القطاع

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قلص المناطق "الإنسانية الآمنة" في غزة، إلى 9.5% من مساحة القطاع.

وأوضحت، في بيان عبر منصة "فيسبوك"، أن في منتصف يوليو الماضي قلص الجيش الإسرائيلي المنطقة التي يدعي أنها "إنسانية آمنة" إلى 48 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة، تتضمن أيضاً مساحات ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية.

وخلال أغسطس الجاري، قلصت القوات الإسرائيلية "المناطق الإنسانية" إلى 35 كيلومتراً مربعاً بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريباً 3.5% مساحات زراعية وخدماتية وتجارية.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قالت، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل قلصت المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة غزة، موضحة أن النازحين لا يجدون مكاناً آمناً في القطاع.