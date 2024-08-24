استمرار فعاليات معرض أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عن استمرار فعاليات معرض الدقهلية الخامس لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بمقر مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

وأشار المحافظ ، إلي أن المعرض يفتح أبوابه يومياً أمام المواطنين الراغبين في الشراء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء، مشيراً إلى أن الدخول إلى المكتبة بالمجان دون دفع أي رسوم أو تذاكر للدخول.

وأوضح اللواء مرزوق بأن المعرض يضم منتجات يدوية متنوعة بأسعار أقل من سعر المولات والمحلات التجارية والبرندات مثل منتجات (الفخار - الخزف - الجلود - الأخشاب - المعادن - الكروشيه - التطريز - الخرز).

وقال المحافظ، إن المنتجات اليدوية والتراثية كنز من كنوز مصر يجب الحفاظ عليها من الاندثار من خلال تشجيع الصناع والمتتجين أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من خلال الإقبال على شراء مثل هذه المنتجات لضمان استمرارهم في الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

والجدير بالذكر أن " محافظة الدقهلية " قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( ayadymisrdakahlia@gmail.com ) لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصه لتسويقها وبيعها .