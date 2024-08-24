إصابة شرطي فى انفجار معبد يهودى.. ورئيس وزراء فرنسا يصل موقع الحادث

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت السلطات المحلية الفرنسية، إصابة شرطي بجروح جراء إضرام النار في سيارتين وانفجار أمام معبد يهودي في مدينة لا غراند موت جنوبي فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين عن تعزيز الحراسة الثابتة أمام أماكن العبادة اليهودية، أثناء تواجده في محيط الحادث بصحبة رئيس الوزراء غابرييل أتال.

وقال دارمانين ، إن "محاولة إطلاق نار، من الواضح أنها إجرامية، أصابت كنيس هذا الصباح. أريد أن أؤكد لإخواننا المواطنين اليهود والمجتمع كل دعمي وأقول إنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية"

وأعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، عن وقوع انفجار واندلاع النيران في سيارات أمام كنيس يهودي جنوبي فرنسا.

وقالت صحيفة lefigaro، إنه سُمع دوي انفجار صباح اليوم السبت، قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل، أمام كنيس بيت يعقوب في منطقة "لا غراند موت " في هيرولت.



وأكدت أن "هناك محاولة إطلاق نار، من الواضح أنها إجرامية، ضربت كنيس غراند موت هذا الصباح". وأضافت: "يتم حشد كل الوسائل للعثور على المؤلف ".