إزالة 514 حالة تعد ضمن الموجة الــ23 لإزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،ختام حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة "الخميس الماضي"،والتي كانت قد بدأت 3 أغسطس الجاري ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "خلال تلك المرحلة " بلغ 291 حالة ( 139حالة تعد على أرض أملاك الدولة على 9296 متراً ، 152 حالة تعد على 6 أفدنة و20 قيراطا أرض زراعية"ملكية خاصة"،ليصل إجمالي ما تم إزالته خلال المرحلتين" الأولى والثانية" إلى 514 حالة بواقع ( 223 للمرحلة الأولى ، 291 للمرحلة الثانية بإجمالي 541 حالة )شملت إزالة 196 حالة تعد على أملاك "بناء وزراعة" و318 حالة تعد على أرض زراعية خاصة في المرحلتين

وجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري ،وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل ،بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي،تلتها المرحلة الثانية والتي جرى عقدها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة المقرر تنفيذها اعتبارا من السبت المقبل 31 أغسطس الجاري وتستمر حتى 20 سبتمبر 2024.