أوقاف القليوبية: توسيع التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعى للوصول لجميع الفئات

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، لقاء بالأئمة قادة فكر بمحافظة القليوبية، حيث وجه التحية والتقدير لهم على ما يتم بذله من جهد خلال هذه الفترة، حيث لقاءات التوعية بمراكز الشباب والرياضة وقصور الثقافة والوحدات الصحية، واللقاءات المشتركة مع المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، في بيان لها، أن تتناول هذه اللقاءات جميع قضايا الشباب ومنظومة القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية التى نادت بها جميع الأديان، إضافة لقضايا المرأة ومشاكل الأسرة وسبل الحفاظ عليها وضرورة الإهتمام بها.

وتابعت، أنه تم أيضا خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التوسع فى التوعية عبر وسائل الفضاء الإلكترونى ومواقع التواصل الإجتماعى للوصول لجميع الفئات والمستويات، وكذلك ضرورة الاهتمام بقضية بناء الإنسان المصرى وتكوين الشخصية الوطنية المصرية القائمة على التعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع على اختلاف أنواعها وثقافاتها، مع البدء فوراً فى التوسع فى أكبر فعالية للتوعية بمخاطر وأضرار المخدرات على التكوين الإنسانى وتدمير الفرد والمجتمع وبناء الشخصية السوية السليمة.

هذا وقد عبر الحاضرون عن الاستعداد التام لمواجهة هذه المخاطر والتعاون مع كل الجهات المختصة الطبية والشبابية والمجتمعية والتعليمية للتعاون فى قضية بناء الإنسان المصرى العظيم، ودوماً أوقاف القليوبية على عهدها "خدمة بيوت الله شرف".