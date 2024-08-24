أمين عام المجلس الإسلامي بجنوب السودان: مؤتمر الأوقاف "عالمى ومهم"

كتب لؤى على

وصل الشيخ الدكتور عبد الله برج روال أمين عام المجلس الإسلامي بجنوب السودان إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وأعرب أمين عام المجلس الإسلامي عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن هذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها في هذا المؤتمر الإسلامي السنوي.

وأكد أمين عام المجلس الإسلامي أن هذا المؤتمر من المؤتمرات العالمية الهامة، ويشارك فيه مسئولون عن الإسلام من كل قارات الدنيا، ويلتقي بالقائمين على أمر الإسلام، ونلتقي على ما تتميز به مصر من التسامح والوسطية والاعتدال.

وأضاف : هذه المؤتمرات دائمًا مؤتمرات هادفة، وهذه المرة مؤتمر "دور المرأة في نشر الوعي" كأن مصر تقول للعالم: إنها دولة رائدة لدول الحضارة والعلم والمؤسسات، وتعمل على نشر الخير للعالم الإسلامي كله، ونحن سنستفيد من هذا المؤتمر، وبدورنا نأخذ هذه المعلومات إلى بلادنا حتى نهتم بالمرأة في صناعة الوعي الإسلامي ونشر فكره المستنير.