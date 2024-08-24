أخبار × 24 ساعة.. البعثة المصرية تحصد 4 ميداليات فى بطولة العالم للخماسي بليتوانيا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

البعثة المصرية تحصد 4 ميداليات فى بطولة العالم للخماسي الحديث بليتوانيا

‫وزارة الزراعة: تصدير 21.2 ألف طن من الفراولة الطازجة منذ بداية العام

هيئة الدواء تكشف طرق علاج طنين الأذن لتقليل أعراضها.. تفاصيل

وزارة الزراعة: التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية

استمرار فتح التقدم لبرنامج التعاون العلمى بين مصر واليابان.. اعرف التفاصيل

الحجر الزراعى: صادرات مصر من الموالح بلغت 2 مليون و77 ألفا و386 طنا

وزارة الصحة: أكثر من 35 مليون و352 خدمة مجانية بحملة "100 يوم صحة"

لهذه الأسباب سيتم إعلان سيناء خالية من التلوث البيئي منتصف 2025

وزارة النقل توضح طرق الحصول على تذاكر قطار LRT من ماكينات TVM

نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الحجناية بالبحيرة.. وتشيد بمستوى الأداء

وزير الزراعة: تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسوق المبيدات

ثالث لغة مستخدمة على مستوى العالم.. آداب عين شمس تطلق برنامجا لدراسة "الهندية"

وزيرة التضامن تستقبل ياسمين فؤاد للتعاون بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

وزير التعليم العالى: استكمال جهود التوسع في إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات