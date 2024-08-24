أحمد المهدي يناقش أول رسالة ماجستير حول الجيتار بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

كتب علي الكشوطي

شهدت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان مناقشة أول رسالة ماجستير حول آلة الجيتار ضمن تخصص الجيتار بكلية التربية الموسيقية، وجاءت الرسالة التي أعدها الباحث وعازف الجيتار المميز أحمد المهدي تحت عنوان " تدريبات لمصاحبات مبتكرة لبعض المقطوعات العربية لآلة الجيتار الكلاسيكي للطالب المتخصص".



استعرض الباحث والعازف أحمد المهدي مجموعة من الجوانب المتعلقة بالرسالة، من بينها التحليل الموسيقي لمجموعة من الأعمال التي أُلفت خصيصًا للجيتار، إضافة إلى دراسة تطور التقنيات المستخدمة في العزف عليها. كما ناقش الباحث التأثيرات الثقافية والاجتماعية التي لعبت دورًا في انتشار الجيتار كمكون أساسي في الموسيقى المعاصرة ثم ناقش المصاحبات التي إبتكرها لتذليل صعوبات العزف للطالب المتخصص في أداء المصاحبات بالضروب والإيقاعات العربية واختتمها بنتائج البحث.

أحمد المهدي هو عازف جيتار مصري وموزع موسيقي، حصل على درجة الماجستير في التربية الموسيقية من كلية التربية الموسيقية تميزت رسالته بأنها أول رسالة تناقش الجيتار في قسم العلوم الموسيقية، وشارك في العديد من الفرق الموسيقية البارزة، حيث عزف مع فرقة الفنان يحيى خليل، كما تعاون مع الفنان علي الحجار، وفرقة الفنان محمود التهامي، وفرقة "كايرو كافيه"، وغيرها.