498 حصيلة التسجيل لطلاب المرحلة الثانية بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس.. فيديو

الإسماعيلية -صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن 498 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم تحت إشراف مسؤولي التسجيل اليدوي والإلكتروني .

واضاف أن جميع العاملين بمكتب التنسيق يعملون على قدم وساق لتقديم خدمة متميزة للطلاب حيث تم توفير قاعات مكيفه لاستقبال الطلاب، في التنسيق اليدوي والإلكتروني.

وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المرحلة الثانية شهدت إقبالا ملحوظ ، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق أستقبل في اليوم الأول 249 طالب وطالبة ، و باليوم الثاني 177 طالب وطالبة أما اليوم أستقبل مكتب التنسيق 72 طالب وطالبة ، لافتاً إلى أن العمل مستمر خلال يومي الجمعة والسبت 23 و 24 أغسطس.

أما عن إحصائية اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس - أشار الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق إلى أن 72 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بمكتب التنسيق بواقع 42 طالب وطالبة بشعبة علمي علوم ، و 21 بشعبة علمي رياضة ، بينما تقدم 9 طلاب بالشعبة الأدبية.

وفي تعليقها على سير العمل، أكدت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، على أن مكتب التنسيق قد اتخذ كافة التدابير لضمان تقديم خدمات متميزة وسريعة للطلاب، مشيرة إلى أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لتفادي الازدحام وضمان دقة تسجيل البيانات.

من جانبه، أفاد الدكتور محمد عبد الهادي، مسئول التنسيق اليدوي، بأن العمل في التسجيل اليدوي يسير بسرعة ودقة ، حيث يتم التعامل مع الطلاب بكفاءة لضمان إتمام عملية التسجيل بشكل دقيق وسريع، مُشيداً بجهود الفريق الذي يعمل على تقديم الدعم الكامل للطلاب وأولياء الأمور.

أما الدكتور محمد إبراهيم، مسئول التنسيق الإلكتروني، فقد أوضح أن النظام الإلكتروني ، يوفر الدعم الفني للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ، مما يسهم في تسريع عملية تسجيل الرغبات وتيسير الإجراءات على الطلاب.

بدوره، أكد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، على أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لراحة الطلاب وتسعى جاهدة لتوفير بيئة ملائمة ومريحة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل جميع القائمين على عملية التنسيق لتحقيق أهداف العملية التعليمية بكفاءة وفعالية.



