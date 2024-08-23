33 دولة تشارك بمعرض دولي لملابس الأطفال بمشاركة 755 علامة تجارية

كتب إسلام سعيد

أعلن اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن استضافة معرض "دفيلية كيدز" فى دورته الـ54، بمشاركة نحو 33 دولة، منهم تركيا والسعودية والمغرب وليبيا والكويت والأردن، خلال الفترة من 23 إلى 25 أغسطس 2024.

وقال اللواء شريف الماوردي، إن المعرض يهدف لتنظيم لقاءات ثنائية بينن الشركات المصرية والأفريقية والعربية لبحث فرص التعاون والترويج لمنتجاتهم محليا ودوليا، إذ سيشارك بالمعرض ما يقرب من 755 علامة تجارية مختلف الجنسية، ومجموعة من الصناع والتجار في ذلك القطاع.

وأضاف رئيس هيئة المعارض، أنه تم تجهيز 5 صالات عرض رئيسية واللوبي الرئيسي والعلوي لاحتضان ذلك الحدث بمساحة عرض إجمالية تبلغ 16 ألف متر، لافتا إلى أن معرض دفلية مصر يعد من أبرز المعارض فى قطاع ملابس الأطفال حتى عمر 16 سنة.

وذكر اللواء شريف الماوردي، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تنوع كافة الأنشطة والمعارض للترويج للشركات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات خارجية والنفاذ نحو الأسواق الأجنبية.

ولفت رئيس الهيئة المصرية للمعارض، إلى أنه تم تجهيز أحد الصالات داخل معرض ديفلية كيدز لتنظيم عروض أزياء للأطفال ضمن الطرق الحديثة فى آليات العرض والترويج، متوقعا أن يصل عدد الزوار للمعرض لأكثر من 20 الف زائر.