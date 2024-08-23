12 لجنة بكفر الشيخ لاستقبال 772 طالبا وطالبة بالدور الثانى للثانوية العامة

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لانطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثان" للعام الدراسي 2023/2024، غداً السبت، الموافق 24 أغسطس الجاري، وتختتم 3 سبتمبر المُقبل، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بجاهزية 12 لجنة، لأداء 772 طالب وطالبة الامتحانات.

ووجه لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، باستمرار التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة للطلاب، لأداء امتحانات الدور الثاني في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات اللازمة باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أسوة بما تم في امتحانات الدور الأول التي تم عقدها على مدار يونيو ويوليو الماضيين.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ، على كيفية تأمين وصول الأسئلة الى مقار لجان سير الامتحان والعودة بأوراق الإجابة إلى المركز وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة يوميا، عقب انتهاء الامتحان وتجميع أوراق الإجابة، بجانب تأمين مقر مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان على مدار اليوم.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، مشيراً إلى عقده اجتماعاً، حضره الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية،ومديرو عموم الديوان ومديرو ووكلاء إدارات التعليم ورئيس مركز توزيع الأسئلة، ضمن الاستعداد والتجهيز لعقد امتحانات الدور الثاني والتي تعقد على مدار 10 أيام، والتي تبدأ غد السبت بمادة اللغة العربية.

وأضاف أنه أكد على مراجعة تجهيزات المدارس المنعقدة بها اللجان الامتحانية وأعدادها، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج الامتحانات بالشكل اللائق بها.

وأضاف أنه كلف مديري الإدارات بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، والتأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية محاولة للغش بكافة أشكاله ووسائله.