وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد اللقاء التثقيفي للأطفال بمسجد رمضان شحاتة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اللقاء التثقيفي للطفل بمسجد رمضان شحاته، ولقاء حفظة القرآن الكريم التابعين لبرامج التحفيظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وقال بيان اليوم، إنه في إطار حرص الوزارة على نشر المقارئ القرآنية وتعليم الجمهور التلاوة الصحيحة عقدت المديرية 63 مقرأة قرآنية للجمهور بمساجد الإسكندرية بإشراف ومتابعة شئون القرآن بالمديرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي والاهتمام بالمقارئ القرآنية لإخراج جيل على بصيرة من امره وتحت اشراف الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.