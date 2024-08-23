اليوم السابع
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وزير خارجية إسرائيل: إقامة دولة فلسطينية تعنى قاعدة إيرانية بغزة والضفة

الجمعة، 23 أغسطس 2024 11:28 ص
وزير خارجية إسرائيل: إقامة دولة فلسطينية تعنى قاعدة إيرانية بغزة والضفة وزير الخارجية الاسرائيلي
كتب محمد شعلان

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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ضرورة عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، وقال إن الدولة الفلسطينية تعني قاعدة إيرانية بغزة والضفة كما في لبنان واليمن وسوريا والعراق، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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