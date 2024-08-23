وزير الخارجية يلتقي رموز الجالية المصرية في العاصمة طوكيو

كتب أحمد جمعة

استكمالاً للقاءاته فى طوكيو على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزارى للـ"تيكاد"، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الجمعة، عددا من رموز الجالية المصرية فى اليابان، وذلك فى إطار حرص سيادته على التواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية بدول الاعتماد خلال زياراته الخارجية.

أشار السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، إلى أن الدكتور عبد العاطى أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر البالغ بأبنائها فى الخارج، وبتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، منوهاً بأن قرار إعادة دمج وزارتى الخارجية والهجرة يستهدف بالأساس تعزيز التواصل الفعلى بين الجاليات المصرية فى الخارج والبعثات المصرية فى مختلف دول العالم.

وفى هذا الصدد، شدد وزير الخارجية على قيامه بتكليف كافة السفراء ورؤساء البعثات المصرية فى دول الاعتماد بإيلاء أولوية متقدمة للمسائل القنصلية، وتلبيه احتياجات الجاليات المصرية، وأبرز الدور الذى تقوم به الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة بهدف الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية ورقمتنها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة وسرعة تلك الخدمات.



وأضاف الدكتور عبد العاطى بأن الجالية المصرية فى طوكيو تتميز بتنوعها، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على الاستفادة من خبرات أبنائها فى دول المهجر لدعم أهدافها التنموية، لاسيما فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا والابتكار، والتجارة والاستثمار.



وإختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، بالإشارة إلى أن الدكتور عبد العاطى حرص فى نهاية اللقاء على التفاعل المباشر مع أعضاء الجالية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وجدد التأكيد على الأولوية القصوى التى توليها الدولة المصرية لرعاية مصالح المواطنين المصريين إينما كانوا. ودعا عبد العاطى رموز الجالية المصرية فى طوكيو للمشاركة فى النسخة المقبلة من مؤتمر المصريين فى الخارج المزمع عقدها خلال العام القادم.