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على هامش زيارته لليابان..

وزير الخارجية يستعرض موقف مصر من التطورات الإقليمية بلقاء المراسلين الأجانب

الجمعة، 23 أغسطس 2024 01:03 م
وزير الخارجية يستعرض موقف مصر من التطورات الإقليمية بلقاء المراسلين الأجانب نادى اليابان للمراسلين الأجانب يعقد لقاء صحفيا مع وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، بدعوة من نادى اليابان للمراسلين الأجانب، لقاءً صحفياً اليوم الجمعة، مع لفيف من كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية واليابانية المهتمة بالشئون السياسية فى اليابان، وذلك على هامش تواجده فى طوكيو للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للتيكاد المنعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الأسبوع الجارى.

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لقاء صحفى مع وزير الخارجية

واستعرض وزير الخارجية أهم محددات الموقف المصرى إزاء أهم التطورات الإقليمية والدولية التي تعتلي أولويات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة، والأزمة السودانية، وغيرها من الأزمات التي تستلزم حلول دبلوماسية عاجلة لحلحلتها.

كما تطرق خلال اللقاء إلى محاور مختلفة من العلاقات المصرية ـ اليابانية، مبرزاً الخصوصية التي تتسم بها تلك العلاقات.

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لقاء وزير الخارجية مع المراسلين الأجانب

وفي هذا السياق، قام الدكتور عبد العاطى بالإجابة عن أسئلة الصحفيين، مؤكداً أهمية التواصل المباشر والمستمر مع الرأي العام الأجنبي لنقل الصورة الحقيقة لتطورات الأوضاع في الإقليم، وإبراز الجهود المبذولة للحيلولة دون تفاقم الأزمات في المنطقة علي نحو يصعب السيطرة عليه.

 

كما أكد اعتزام مصر علي العمل مع اليابان للارتقاء بكافة مجالات العمل المشترك، اتساقا مع ترفيع العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي.







مصر

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بدر عبد العاطى

نادى اليابان للمراسلين الأجانب

اليوم السابع بلس




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