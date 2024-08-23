وزير الخارجية يستعرض موقف مصر من التطوات الإقليمية بلقاء مع المراسلين الأجانب

كتب أحمد جمعة

عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، بدعوة من نادى اليابان للمراسلين الأجانب، لقاءً صحفياً اليوم الجمعة، مع لفيف من كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية واليابانية المهتمة بالشئون السياسية فى اليابان، وذلك على هامش تواجد سيادته فى طوكيو للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للتيكاد المنعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الأسبوع الجارى.



لقاء صحفى مع وزير الخارجية

واستعراض وزير الخارجية أهم محددات الموقف المصرى إزاء أهم التطورات الإقليمية والدولية التي تعتلي أولويات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة، والأزمة السودانية وغيرها من الأزمات التي تستلزم حلول دبلوماسية عاجلة لحلحلتها.

كما تطرق خلال اللقاء الي محاور مختلفة من العلاقات المصرية ـ اليابانية، مبرزاً الخصوصية التي تتسم بها تلك العلاقات.



لقاء وزير الخارجية مع المراسلين الأجانب

وفي هذا السياق، قام الدكتور عبد العاطى بالإجابة عن أسئلة الصحفيين، مؤكداً علي أهمية التواصل المباشر والمستمر مع الرأي العام الأجنبي لنقل الصورة الحقيقة لتطورات الأوضاع في الإقليم، وإبراز الجهود المبذولة للحيلولة دون تفاقم الأزمات في المنطقة علي نحو يصعب السيطرة عليه. كما أكد علي اعتزام مصر علي العمل مع اليابان للارتقاء بكافة مجالات العمل المشترك اتساقا مع ترفيع العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي.