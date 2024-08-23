اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة للشئون الداخلية والاتصالات اليابانى تعزيز التعاون

الجمعة، 23 أغسطس 2024 10:51 ص
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة للشئون الداخلية والاتصالات اليابانى تعزيز التعاون وزير الخارجية بدر عبد العاطى
(أ ش أ)

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عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الجمعة، إجتماعا مع واتانابى كويشى وزير الدولة للشئون الداخلية والاتصالات باليابان، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال الاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في إفريقيا (الـتيكاد).

وقال السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - عبر حسابه الرسمي على منصة اكس- أن اللقاء تناول آفاق تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجال الاتصالات وحوكمة الذكاء الاصطناعى.
 







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