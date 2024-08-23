وزيرة خارجية اليابان بعد لقاء مع "عبد العاطى": اليابان تدعم جهود مصر بشأن غزة

كتب محمد تهامى زكى

عقدت كاميكاوا يوكو، وزيرة خارجية اليابان، اجتماعًا مع نظيرها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمغتربين بجمهورية مصر العربية، الذي يزور اليابان لحضور الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد"، التي رحبت به وتهنئته على تولي منصب وزير الخارجية.



وزير الخارجية المصري مع نظيرته اليابانية

ووفقا لموقع الخارجية الياباني، استعرض الجانبان التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر حتى هذا العام الذي يصادف الذكرى السبعين للتعاون الإنمائي الثنائي، كما استعرضا التقدم المحرز في تنمية الموارد البشرية الصناعية والعلمية والتكنولوجية في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكة اليابانية المصرية، واتفقا على مواصلة تعميق التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير العلاقات اليابانية المصرية، بما في ذلك في الفترة التي تسبق مؤتمر تيكاد التاسع في عام 2025.



الخارجية اليابانية



وأكدت الوزيرة كاميكاوا، أن اليابان تدعم الجهود التي تبذلها مصر فيما يتصل بالوضع المحيط بغزة، وضرورة تشجيع كافة الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التعاون على الساحة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط والتعامل مع كوريا الشمالية بما في ذلك قضية الاختطاف.



وزير الخارجية ووزيرة خاجرية اليابان وزير الخارجية ووزيرة خاجرية اليابان