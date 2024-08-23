وزارة الصحة: تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، دمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفى والتأمين الصحى بعضوية اللجنة الطبية الثلاثية، ومديرى مكتب التأهيل والأخصائى الاجتماعى أو النفسى، وذلك فى محافظات (الإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط، والأقصر، وأسوان).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين المجالس الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، لتوقيع الكشف الطبى وتحديد مستحقى الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فى كل لجنة.

وكانت وزارة الصحة أن إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، تعد نقلة نوعية فى حياة المواطنين من ذوى الإعاقة وجزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أهمية المنظومة الإلكترونية فى التيسير على ذوى الإعاقة فى الحصول على الخدمات المتكاملة والتى تعد الخدمات الصحية جزء منها، مشيرة إلى التوسع فى المستشفيات والأماكن المخصصة لإجراء الفحوصات الطبية لذوى الإعاقة.