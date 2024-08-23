وزارة الرياضة: نشارك بمهرجان العلمين بشكل مميز وإيجابى ومستمرون حتى نهايته

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور سامح منصور مدير إدارة المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة، عن ماراثون سباق الدراجات فى مدينة العلمين، قائلا:" وزارة الشباب والرياضة لها مشاركة متميزة وإيجابية فى مهرجان العلمين، وبدأنا الأنشطة يوم 24 يوليو ومستمرون حتى يوم 30 أغسطس فى نهاية المهرجان".

وأضاف سامح منصور خلال مداخلة لبرنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى، أن كل إدارة مركزية بالشباب والرياضة لها تمثيل إيجابى وفعال، وشاركنا فى فعاليات مختلفة منها مهرجان الهجن وأنشطة ترفيهية وماراثون الدرجات وشباب للتعارف على المدينة.

ولفت سامح منصور إلى أن ماراثون الدرجات شارك فيه 1000 دراجة بحضور 8 محافظات، أراد فيها الشباب المشارك أن يشاهد المدينة من خلال الدراجة، موضحا أن أنشطة الوزارة والتغطية الإعلامية تروج لمدينة العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.



