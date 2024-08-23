وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 18 مسجدًا فى 10 محافظات

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 23 أغسطس 18 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 128 مسجدًا، منها 103 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12209 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 75 مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

ففى مديرية أوقاف الفيوم، تم إحلال وتجديد مسجد الأكرت – سنورس، ومسجد الرحمن – المرج – العامرية – مركز الفيوم، ومسجد الرحمن – دمو – مركز الفيوم، ومسجد مغيب – النزلة – الشواشنة.

وفى مديرية أوقاف الدقهلية، تم إحلال وتجديد المسجد الكبير – عزبة شطا هيكل – مركز شربين، ومسجد السلام – قرية كفر الأبحر – مركز نبروه.

وفى مديرية أوقاف البحيرة، تم إحلال وتجديد مسجد الهدى النبوى – النخلة القبلية – مركز أبو حمص، و مسجد نور الإسلام – عزبة الفقى – سيدى غازى – مركز كفر الدوار، وإنشاء مسجد المصطفى المختار – عزبة مرسى بلبع– زاوية غزال – مركز دمنهور.

وفى مديرية أوقاف المنيا، تم إحلال وتجديد مسجد أبو العباس – قرية منشية الدهب – مركز المنيا، و مسجد النور – قرية الخواجة – مركز بنى مزار، و مسجد الحاجة مرفوعة – عزبة عبد الغفار – طمبدى – مغاغة.

وفى مديرية أوقاف المنوفية، تم إحلال وتجديد مسجد فجر الإسلام – قرية دراجيل – مركز الشهداء.

وفى مديرية أوقاف الجيزة، تم إنشاء مسجد عباد الرحمن بالمنصورية بجوار المعهد الإعدادى الثانوى الأزهرى – أوسيم.

وفى مديرية أوقاف أسيوط، تم إنشاء مسجد النور – الوليدية – مدينة أسيوط.

وفى مديرية أوقاف دمياط، تم صيانة وتطوير مسجد البحر – دمياط.

وفى مديرية أوقاف المنيا، تم صيانة وتطوير مسجد عبد الظاهر – قرية اتليدم – مركز أبو قرقاص.

وفى مديرية أوقاف كفر الشيخ، تم صيانة وتطوير المسجد البحرى – عزبة سعد حمد – مركز سيدى سالم.