نصائح هامة من وزارة الصحة للأمهات الجدد.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للأمهات الجدد، وقالت إنه يجب وضع الطفل بصورة صحيحة على الصدر أثناء الرضاعة لتفادي المشاكل التي تواجه الأم مثل:

- تشقق الحلمة.

- احتقان الثدي.

- قلة اللبن.

- رفض الطفل للرضاعة.

- الشعور بألم في الحلمة أثناء الرضاعة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية تحمى الأطفال في السنة الأولى من عمره لأن نسبة الوفاة بين الأطفال الذين لا يحصلون على رضاعة طبيعية تزداد بـ 14 ضعفاً قبل بلوغهم سنة واحدة عن الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية خالصة، كما أنها مهمة، خاصةً في أول 6 أشهر من عمر الطفل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: أن الرضاعة الطبيعية تسهم في حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما تساعد علي الشفاء من الأمراض سريعا، ولها فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان في منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.