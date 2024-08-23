مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربى

بنى سويف هانى فتحى والفيوم رباب الجالى

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، مساء الخميس، فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت 6 سيارات إسعاف، بإشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق بني سويف وسيارتين من مرفق الفيوم إلى محل الواقعة، ونقلت جثة "فارس.ن.ح" 21 سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة، الى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

فيما نقلت سيارات الإسعاف كلا من عمرو خالد طه 26 سنة، مصابًا بالساعد الأيمن وسحجات بالجسم، وإسلام شريف محمود 24 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 4 سم، ومحمود رشاد أحمد 33 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الاتجاج، وعبد الله عيد حسن 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن والفقرات العنقية، ومحمود عبد الرحيم عبد العظيم 13 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، حسين سيد إبراهيم 40 سنة، مصابًا بكسر بالساق الأيمن، ومحمود فراج محمد 30 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، وأحمد عبد الرحيم عبد العظيم محمود 12 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، محمد خميس 12 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، ومصطفى سالم كمال 35 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفى الفيوم لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.