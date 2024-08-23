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مدير مشروع المجمع الصناعى بالعلمين: المنطقة بها إسكان لكل الطبقات والمستويات

الجمعة، 23 أغسطس 2024 06:43 م
مدير مشروع المجمع الصناعى بالعلمين: المنطقة بها إسكان لكل الطبقات والمستويات المهندس معتز حسين
كتب الأمير نصرى

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قال المهندس معتز حسين، مدير مشروع المجمع الصناعى بمدينة العلمين الجديدة، إن المنطقة يأتى إليها مستثمرين مصريين وأجانب وعرب بصفة دورية، كما أن العلمين والساحل الشمالى عامة أصبحت قاطرة الاقتصاد فى مصر.

 

وأضاف معتز حسين خلال لقاء كاميرا برنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، من المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلمين ستصبح مدينة مليونية فيها مساكن وفنادق وكل الأنشطة التى تحتاج مصانع لخدمتها.

 

ولفت معتز حسين إلى أنه يتم مساعدة المستثمر بكل ما يحتاجه من أنشطة ودراسات جدوى عن السوق، واستخراج الرخص، احنا بنبنى ونطور ونشغل، مؤكدا أن المنطقة مرتبطة بالاستقرار الأمنى فضلا عن مهرجان العلمين الذى سلط الضوء على المدينة، موضحا أن المنطقة بها إسكان لكل الطبقات والمستويات.







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