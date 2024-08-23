مدير سباق موتورويك لـ"العالم علمين": المهرجان وفر الأمان بفضل الطرق الممهدة

كتب الأمير نصرى

قال محمد سمير المدير التنفيذى لموتورويك، هذه ليست المرة الأولى نشارك فى مهرجان العالم علمين، لكنها المرة الثانية على التوالى، وكانت الفكرة بالتعاون مع الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة بأن نجعل ريادة السيارات متواجد فى مدينة العلمين".

وأضاف محمد سمير خلال مداخلة لبرنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى، أن مدينة العلمين ساعدت سباق السيارات بسبب جمالها والطرق الممهدة والأماكن المتاحة فيها لتنفيذ السباق، لافتا إلى أن السباق حقق نجاحا كبيرا العام الماضى نتج عنه ها التعاون فى هذه النسخة من المهرجان.

ولفت محمد سمير إلى أن الاهتمام الكبير بالمتسابقين بالإضافة للتغطية الإعلامية للسباق فرق كتير معهم، ونحن نحاول تنفيذ شروط الأمان المطلوبة لهم فى التراكات، لأن هناك فرق وهو يتسابق ويشعر بالأمان، وهم سعداء بالمشاركة.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.