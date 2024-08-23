مدير المنطقة الصناعية بالعلمين: المستثمر سيجد كل ما يريده بالمدينة فى 2030

كتب الأمير نصرى

قال العميد مهندس هانى فاروق المدير الإدارى للمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة: "إحنا فى أول منطقة صناعية بالعلمين الجديدة، حيث إن مجموعة التنمية الصناعية 600 فدان من إجمالى 5500 فدان للمنطقة الصناعية مستقبلا كمخطط للمدينة"

وأضاف هانى فاروق خلال لقاء كاميرا برنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، من المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، أن المرحلة الأولى 100 فدان بإجمالى 500 ألف متر وجاهزة 100% كبنية تحتية للمستثمر، والتى تم الانتهاء منها منذ عام ونصف.

تابع هانى فاروق:"الدنيا كانت صحراء وبمساعدة الجهاز فى توفير المرافق، وحاليا يوجد هنا مصنعان لديهما إنتاج فى قطاع الإنشاء، لافتا إلى أن أى مستثمر سيجد كل شيء فى 2030، موضحا أن المدينة تصلح للعيش مستقبل وليس مصيفا فقط".