محافظ المنيا يوجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، باستمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتنسيق الكامل بين كافة الجهات وتكثيف الجهود المبذولة لضمان سرعة إنجاز الأعمال والانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك، في إطار تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلي الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ التقارير المتعلقة بنسب تنفيذ المشروعات ووضع الحلول لبعض المعوقات التي قد تعترض سير العمل، بهدف تذليلها وضمان استمرارية تقدم الأعمال بوتيرة سريعة وفعالة، مؤكداً استمرار جولاته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرسومة في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة قرى المبادرة وتوفير الخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات.

ومن الجدير، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعا لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالى 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و500 ألف مواطن.