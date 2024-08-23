محافظ أسوان يتفقد المخابز والسوبر ماركت ومحلات الجزارة خلال جولة ميدانية

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم، عددا من المخابز والسوبر ماركت ومحلات الجزارة، والصيدليات والمجمعات الاستهلاكية، استهدفت الزيارة الميدانية، الاطمئنان على جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات، فضلاً عن سلامة السلع الأساسية والغذائية، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة، علاوة على الاطمئنان على صلاحية الأدوية.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية، والتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ أسوان، خلال الجولة، على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يعملون جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الاحتياجات الأساسية له باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.