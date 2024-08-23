محافظ أسوان يتفقد السوق السياحى ويلزم أصحاب المحلات بخطوط التنظيم

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، السوق السياحى القديم، اليوم، الجمعة، موجهاً إلى ضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم لأصحاب المحلات ، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر، وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على مواصلة تنظيم الحملات المكبرة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإزالة الإشغالات أولاً بأول وتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والأفواج السياحية المترددة عليه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل لهذا السوق الحيوى.

واطمأن المحافظ على سلامة حنفيات الإطفاء وجودتها لتأمين كافة المحلات والبازارات السياحية والتعامل مع أى طوارئ أو حرائق.



جولة محافظ أسوان على السوق السياحى



منظومة إفاء الحريق بالسوق



محافظ أسوان مع أصحاب المحلات