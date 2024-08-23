محافظ أسوان: تواصل دائم مع المواطنين وحلول عاجلة لكافة المطالب والشكاوى

أسوان- صلاح المسن

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على حرصه للتواجد بين المواطنين بمختلف المدن والمراكز للإستماع والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم واحتياجاتهم الجماهيرية، لافتاً إلى أنه يتم العمل على وضع الحلول العاجلة لكافة المطالب والشكاوى، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها من خلال تكليف المسئولين بسرعة التدخل والتعامل الفورى معها.

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بالمسجد الجامع بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات حياة كريمة ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية ، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، والتى جاءت بعنوان "المؤمن القومى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف".