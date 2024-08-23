اليوم السابع
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لو عاوز تقضى الويك أند فى أمان.. صيانات ضرورية لعربيتك لازم تعملها قبل السفر

الجمعة، 23 أغسطس 2024 02:30 ص
لو عاوز تقضى الويك أند فى أمان.. صيانات ضرورية لعربيتك لازم تعملها قبل السفر صيانة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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تحتاج السيارة فى فصل الصيف لصيانة شاملة، للتأكد من كونها جاهزة لفترات الإجازات والسفر وغيره، ويقدم "اليوم السابع" مجموعة من النصائح الخاصة بتجهيز السيارات فى الصيف وجعلها مستعدة للسفر والسير مسافات طويلة دون حدوث أعطال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التى تعد واحدة من الأسباب التى تؤدى إلى استهلاك قطع السيارة وتلفها بصورة سريعة.

وإليكم النصائح:

- التأكد من صيانات المحرك وغيار الزيت والمياه والتكييف وحالة المحرك.

- يجب التأكد من ضغط الهواء فى الإطارات والفرامل.

- فحص البطارية وركن السيارة فى أماكن جيدة.

- التأكد من فلاتر الهواء.

- عدم وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة.

- صيانة مكيف الهواء.

- فحص إضاءة السيارة.







صيانة

سلامة السفر

فحص السيارة

الطرق




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