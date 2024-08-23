لقاءات أدبية لقصور الثقافة وأمسية لقصائد في حب الوطن بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مواقع فرع ثقافة فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الأدبية والثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة أرمنت لقاء بعنوان "تطوير المخيلة الشعرية" تناول خلالها الدكتور النوبي عبد الراضي مسئول بالقصر، أساليب تطوير الكتابة الشعرية ومنها قراءة الشعر المرسل، وخوض تجربة الكتابة اليومية، والإستفادة من تجارب الآخرين.

وفي قصر ثقافة الطارف أقيمت أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد في حب الوطن بمشاركة الشاعر سيد صدقي، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة لقاء لمناقشة أعمال للشاعر أحمد محمد، بجانب مناقشة أعمال الشاعر يحيى سمير، بنادي أدب قصر ثقافة الأقصر، كما تضمنت الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، لقاء بعنوان "المسرح عبر العصور"، بقصر ثقافة حسن فتحي تحدث خلالها المخرج المسرحي أحمد يوسف، عن تاريخ المسرح وتطوره في الدول العربية.

ومن ناحيه أخرى أقام فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، محاضرة بقصر ثقافة الطفل، بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي"، أوضحت خلالها كريمة التهامي، أخصائي نفسي، دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي، وشهد قصر ثقافة الطارف لقاء ناقش خلاله محمد إبراهيم، مفهوم التكافل الاجتماعي، وأهميته بين أفراد المجتمع، فيما أقيمت ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بقصر ثقافة حجر العديسات تدريب الفنانة شيرين محمد، بجانب ورشة تدريبية للتعريف بأساسيات التعامل مع الحاسب الآلى للمدربة كريمة جمعة.

وجاءت الفعاليات ضمن أنشطة مكثفة ومتنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بمختلف المحافظات من بينها العروض المقدمة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة مصر" تبدع"، وغيرها من الفعاليات التي تأتي في إطار الدور التثقيفي والتوعوي للهيئة.



أمسية لقصائد في حب الوطن بالأقصر



لقاء أدبي لقصور الثقافة حول تطوير المخيلة الشعرية