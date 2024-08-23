لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على تفاصيل 8 برامج تعليمية بـ"زراعة المنصورة"

الدقهلية - سارةالباز

يفكر طلاب الثانوية العامة الآن فى اختيار الكلية وكتابة الرغبات لتحديد المستقبل، ومجال العمل، ومن بين الكليات المتاحة لطلاب العلمى بشعبتيه (علوم – رياضة) كلية الزراعة بأقسامها، وبرامجها التعليمية المختلفة، التى يمكن لطالب الثانوية العامة التعرف على تفاصيلها بجامعة المنصورة عبر السطور المقبلة.

8 برامج تعليمية عامة بكلية الزراعة بجامعة المنصورة

تضم كلية الزراعة بجامعة المنصورة 8 برامج تعليمية عامة، وهي: (برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية، برنامج الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية، برنامج التقنية الحيوية الزراعية، برنامج الإنتاج النباتى، برنامج وقاية النبات، برنامج الأراضى والمياه، برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية).

برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية

قسمى الصناعات الغذائية، والألبان هما المسؤلان عن برنامج: علوم وتكنولوجيا الأغذية، ويتطلع البرنامج إلى الارتقاء والتميز الأكاديمى على المستوى المحلى، والإقليمى لإعداد الكوادر العلمية، والفنية فى مجال التخصص؛ لتلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل وخدمة المجتمع.

تعليم متميز يجمع بين المعرفة والابتكار

يسعى برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية لإعطاء تعليم متميز يجمع بين المعرفة والابتكار فى مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية، وإعداد خريج مؤهل علميًا وبحثيًا بخبرات تطبيقية وعملية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل وفقًا لمعايير الجودة، وله القدرة على استخدام التقنيات الحديثة فى مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية، والمجالات المرتبطة بها بما يتلاءم مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

أهداف البرنامج

- إمداد المجتمع بمهندس زراعى تخصص علوم وتكنولوجيا الأغذية لديه القدرة على الإشراف وإدارة خطوط إنتاج المواد الغذائية بمصانع الأغذية والألبان.

- إكساب الخريج القدرة على الالتزام بمعايير السلامة والجودة والمواصفات القياسية بتطبيق أحدث نظم إدارة الجودة بمصانع الأغذية والألبان.

- إعداد خريج له القدرة على استخدام أجهزة وطرق التحليل والفحص للكشف عن فساد وتلوث الأغذية لإنتاج غذاء آمن.

- إعداد خريج له القدرة على مواكبة تطورات العصر فى تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والحيوية لمجال علوم وتكنولوجيا الأغذية فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

- تنمية قدرات الخريج على الاستفادة من جميع مخلفات التصنيع الغذائى للمحافظة على البيئة من التلوث.

- تأهيل الخريج للعمل كأخصائى تغذية لتصميم وتقييم البرامج الغذائية للفئات المختلفة.

برنامج الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي

يهدف برنامج الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لإعداد طالب قادر على إدارة مزارع إنتاج الحيوان والدواجن والأسماك، وتصنيع العلائق، وتحديد المشكلات المتعلقة بالعمليات الإنتاجية وحلها، بالإضافة إلى إدارة مجموعات فرق العمل المتخصصة فى مجال إنتاج الحيوان والدواجن والأسماك؛ وذلك استجابة للاحتياجات التى يتطلبها سوق العمل، وكون الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى يمثل عنصر أساسى فى الإنتاج الزراعى، حيث تستهلك الثروة الحيوانية الموارد الطبيعية الزراعية فى إنتاج البروتين الحيوانى، وهى تعتبر إنتاج غير مباشر من الأراضى الزراعية، ويلعب الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى دورًا مهما فى دعم الدخل الزراعى والدخل القومى للبلاد، كما أنه يعد عنصرًا مهم لتحقيق الأمن الغذائى من البروتين الحيواني.

إعداد كوادر ملمة بالوسائل التكنولوجيا المعاصرة

يسعى برنامج الإنتاج الحيوانى والداجنى، والسمكى، لإعداد كوادر متخصصة ومتميزة من الخريجين والباحثين فى مجالات التخصص مزودين بالمعرفة العلمية والمهارات المهنية، وملمين بالوسائل التكنولوجيا المعاصرة، واستخدامها بكفاءة عالية فى إدارة مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى بما يلبى التطلعات المجتمعية محليًا وإقليميًا.

أهداف البرنامج

- إمداد المجتمع بمهندس زراعى تخصص إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى لديه القدرة على الإشراف وإدارة وتوظيف الموارد المتاحة فى مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي.

- إعداد خريج له القدرة على مواكبة التطورات فى تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والحيوية لمجال الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى بطرق مناسبة واقتصادية محافظًا على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى.

- إعداد وتأهيل خريج واعيًا بالقضايا القانونية والأخلاقية والاجتماعية ذات الصلة بمجالات تخصصه.

- تطوير مهارات الطالب لإكسابه القدرة على التحليل والتفسير والمناقشة والتعلم الذاتى والمستمر وتقديم الخبرات والاستشارات العلمية والفنية بما يخدم البيئة والمجتمع.

- إعداد خريج ذو كفاءة عالية مواكبًا لمتطلبات سوق العمل وقادر على المنافسة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى على المستويين المحلى والإقليمي.

- تأهيل الطالب للإلتحاق بالدراسات العليا والعمل فى المجال البحثى لدعم التقدم العلمى فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى على المستويين المحلى والإقليمى.

برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية

قسمى الإرشاد الزراعى والمجتمع الريفى، والاقتصاد الزراعى هما المسئولان عن برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية، ويسعى البرنامج فى إطار رؤية الكلية والجامعة أن يكون برنامج رائد التميز بين برامج الكلية المختلفة من خلال توفير بيئة تعليمية وعلمية تساهم من خلال إعداد خريج أكثر قدرة على تطبيق العلم، والإدارة الحكيمة، وأكثر قدرة على تحليل ودراسة القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية للريف لمواكبة التغيرات فى سوق العمل والمنافسة محليا وإقليميا.

إعداد كوادر علمية متخصصة فى علوم التنمية البشرية بشقيها الاقتصادى والاجتماعي

يلتزم برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية بتقديم مقررات تعليمية ذات قدرة على إعداد خريجين مزودين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل، وإعداد كوادر علمية ومتخصصة فى علوم التنمية البشرية بشقيها الاقتصادى والاجتماعى قادرين على المنافسة محليًا وإقليميا فى قطاعات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أهداف البرنامج

- تعزيز الوضع التنافسى للخريج محليا وإقليميا.

- إكساب الطالب المهارات المتعلقة بعمليات التخطيط الاستراتيجي.

- إلمام الطالب بأدوات ومناهج ومداخل التقييم الخاص بالمشروعات الاقتصادية، والتنموية، والبرامج الإرشادية.

- تعزيز قدرات الطالب، والخريج فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية فى إطار أدوار الأقسام العلمية التابعة للبرنامج فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- إكساب الطالب مهارة التعرف على المشكلات، وتحليل الظواهر، والتوصل لمسببات الظواهر، واقتراح حلول قابلة للتطبيق عن طريق التحليل المنطقى للمسببات.

- تعزيز عمليات التعليم، والتعلم من خلال إشراك الطالب فى أنشطة التعلم الذاتى، والتعليم التعاوني.

- إلمام الطالب بعملية التنمية المستدامة بجميع متطلباتها، ومحاورها، والقدرة على ربطها بالتخطيط الاستراتيجي.

- إكساب الطالب بعض المهارات، والقدرات القيادية التى تساعده على إتقان دور الرئيس، والمرؤوس على حد سواء.

- اكساب الطالب بعض المهارات الحياتية مثل مهارات الاتصال الفعال، القدرة على اتخاذ القرارات، قبول الآخر، القدرة على العمل ضمن فريق، إدارة الأزمات، إدارة الوقت، إدارة الضغوط.

- إلمام الطالب بأساسيات إدارة جميع الأعمال الزراعية والمشروعات الخدمية والتنموية.

- تعزيز قدرة الطالب على ممارسة البحث العلمى قبل التخرج، والتعرف على مختلف وسائل جمع البيانات الكمية، والكيفية واستنباط النتائج البحثية، وربطها بالأهداف الموضوعة مسبقا.

- إلمام الطالب بكافة الأساليب الإحصائية المستخدمة فى تحليل بيانات البحث العلمي.

برنامج التقنية الحيوية الزراعية

أقسام الوراثة، والميكروبيولوجى، والكيمياء الزراعية هى المسئولة عن برنامج التقنية الحيوية الزراعية، الذى يسعى للريادة والتميز فى مجال التقنية الحيوية الزراعية تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على المستويين المحلى والإقليمى فى ظل التنمية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي.

أهداف البرنامج

- تطوير وتعزيز التعليم والتعلم.

- تنمية الموارد الذاتية للبرنامج.

- دعم الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم.

- تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى فى مجال التقنية الحيوية الزراعية.

- العمل بكفاءة فى المنشآت ذات الصلة بمجال التقنية الحيوية الزراعية.

- الاستخدام الأمثل لوسائل وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة للارتقاء بالمجال الزراعي.

- تطبيق القواعد والأخلاقيات الخاصة بالمهنة بما يكفل الاستخدام الآمن لنواتجها.

- التطوير المستمر لقدراته المهنية بما يواكب التطورات المتلاحقة فى مجالات تنمية الإنتاج الزراعي.

- تأهيل الطالب للالتحاق بالدراسات العليا والعمل فى المجال البحثي.

برنامج الإنتاج النباتي

تتلخص رسالة البرنامج فى إعداد خريجين مؤهلين ومزودين بالمعارف والمهارات الكافية، وملمين بالقيم اللازمة للممارسات المهنية والريادة فى مجال الإنتاج النباتى، والتى تلبى التطلعات المجتمعية محليًا وإقليميًا.

أهداف البرنامج

- إعداد وتأهيل خريج قادرًا على إظهار قدرته المهنية فى مجال الإنتاج النباتى (المحاصيل الحقلية والبستانية).

- إنتاج غذاء آمن للإنسان والحيوان مع المحافظة على البيئة، والتنوع البيولوجي.

- يدير عمليات ما قبل الحصاد بكفاءة للحفاظ على إنتاجية، وجودة المحاصيل الحقلية والبستانية.

- يستخدم التكنولوجيا الحديثة، والملائمة لمعالجة المشاكل الفنية لإنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية.

- يعظم الاستفادة من الموارد والمنشآت الزراعية.

- يقترح أنظمة حديثة لزراعة المحاصيل الحقلية، والبستانية تحت أنظمة بيئية، وإنتاجية مختلفة.

- يظهر الوعى بدوره فى المجتمع والقضايا القانونية والأخلاقية والاجتماعية.

- يطور أداءه وأن يكون مؤهلا للتعلم الذاتى، ويواكب متطلبات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي.

- يلتحق ببرامج الدراسات العليا فى مجال الإنتاج النباتى، والعمل فى المجال البحثي.

وقاية النبات

يتكون برنامج وقاية النبات من ثلاثة تخصصات متكاملة هي: الحشرات، وأمراض النبات، والمبيدات، ويحقق هذا البرنامج التكامل بين المعارف والمفاهيم فى العلوم البيولوجية، والبيئية، والتركيز على المفاهيم الثقافية، والطبيعية، والحيوية، والكيميائية؛ لإيجاد أفضل طرق المكافحة المجدية والملائمة بيئيا واقتصاديا.

وتفيد دراسة هذا البرنامج فى التزود بالعلم فيما يخص طرق دراسة انتشار الآفات، ومسببات الأمراض النباتية، والوقاية، والتشخيص، والعلاج فى حالات الإصابة، بالإضافة لمجال العمل فى وقاية النبات، ومكافحة الآفات فإن فرص توظيف خريجى هذا البرنامج تمتد لتشمل صناعات الكيماويات الزراعية، والإنتاج التجارى المكثف لعناصر المكافحة الحيوية، والتى تشمل الطفيليات، والمفترسات الحشرية، ومسببات الأمراض، وإنتاج وتربية كل من نحل العسل، وديدان الحرير، ومنتجاتهم وتجارة المبيدات، ومعامل تحليل متبقيات المبيدات، بالإضافة إلى معاهد ومحطات البحوث الزراعية المتخصصة.

برنامج من أفضل برامج وقاية النبات على مستوى كليات الزراعة

تتلخص رؤية ورسالة البرنامج فى الارتقاء والتميز فى علوم الحشرات، وأمراض النبات، والمبيدات، وتطبيقاتها لإعداد كوادر زراعية متخصصة، ومؤهلة لمسايرة احتياجات سوق العمل؛ ليصبح البرنامج من أفضل برامج وقاية النبات على مستوى كليات الزراعة.

ويلتزم البرنامج بتقديم مقررات دراسية لمرحلة البكالوريوس لإعداد خريجين وباحثين منافسين على المستويين المحلى، والإقليمى فى إطار دوره التنموى والخدمى للمجتمع، بحيث يكون الخريج مؤهلى، ومزود بالمعارف، والمهارات الكافية، وملم بالقيم اللازمة للممارسات المهنية، والريادة فى مجال وقاية النبات، والتى تلبى التطلعات المجتمعية محليًا وإقليميًا.

أهداف البرنامج

- تطوير وتعزيز التعليم والتعلم

- تنمية الموارد الذاتية للبرنامج

- دعم الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم

- اكتساب القدرة على عمل خطط وبرامج Modeling للتنبؤ للإصابة بالآفات ومسببات الأمراض

- وضع الخطط المناسبة للوقاية من الإصابة بالآفات الحشرية والحيوانية ومسببات الأمراض

- تصميم برامج مكافحة الآفات الحشرية والحيوانية ومسببات الأمراض المبنية على الإدارة المتكاملة للآفات IPM.

- تخطيط وإدارة المناحل وتربية ديدان الحرير والإنتاج المكثف لعناصر المكافحة الحيوية وتجارة المبيدات ومعامل تحليل متبقيات المبيدات والعمل فى محطات بحوث وقاية النباتات.

- تطوير أداء الخريج وأن يكون له القدرة على التعلم الذاتى والمستمر

- مواكبة متطلبات سوق العمل فى مجال مكافحة الآفات.

- تأهيل الطالب للالتحاق بالدراسات العليا والعمل فى المجال البحثي.

برنامج الأراضى والمياه

تتلخص رؤية برنامج الأراضى والمياه فى الارتقاء والتميز فى علوم الأراضى والمياه وتطبيقاتها؛ لإعداد وتخريج. كوادر زراعية مؤهلة لسد احتياجات سوق العمل حتى يصبح القسم من الأقسام المتميزة على المستوى المحلى والإقليمى.

كوادر ملمة بقيم الممارسات المهنية وتحقق الريادة فى مجال الأراضى والمياه.

إعداد كوادر زراعية مزودة بالمهارات والمعارف اللازمة، وملمة بالقيم اللازمة للممارسات المهنية، والريادة فى مجال الأراضى والمياه، والتى تلبى التطلعات المجتمعية محليًا وإقليميًا.

أهداف البرنامج

- إكساب الطالب القدرة على حسن التخطيط، والإدارة المتكاملة للموارد الأرضية، والمائية، والبيئية.



- أن يكون لديه القدرة على استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة؛ لإدارة الأراضى، والمياه ذات الخصائص المختلفة بهدف الحصول على منتج غذائى آمن.



- أن يكون الطالب قادرا على اقتراح، وتنفيذ البرامج السمادية، وأكفأ طرق الري؛ لتحقيق أعلى عائد من وحدة الأرض، والمياه مع المحافظة على البيئة المحيطة.



- يمتلك الوعى الكافى بالممارسات، والقضايا القانونية، والأخلاقية، والاجتماعية ذات الصلة بالتربة، والمياه، والبيئة.

- أن يكون الطالب قادرًا على تطوير أدائه؛ مما يؤهله للالتحاق بالمجال البحثى، وتنفيذ المشروعات البحثية، والميدانية؛ للمساهمة المجتمعية فى حل مشكلات الأراضى والمياه.



- تطوير مهارات الطالب لإكسابه القدرة على التحليل، والتفسير، والمناقشة، والتعلم الذاتى والمستمر، وتقديم الخبرات، والاستشارات العلمية، والفنية بما يخدم البيئة والمجتمع.



- تأهيل الطالب مهنيا، وميدانيا؛ ليكون قادرا على المنافسة بسوق العمل محليا وإقليميا فى مجال الأراضى، والمياه، والتعاون العلمى، والمشاركة فى خطط التنمية المستدامة.



- أن يكتسب الطالب مهارة إنتاج خرائط تصنيف الأراضى، وتقييم خصوبتها وجودة استغلالها، ومدى ملاءمتها للمحاصيل المختلفة.

برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

يحرص قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بجامعة المنصورة على أن تكون خطته الدراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس مواكبة لاستراتيجية الزراعة المصرية، واستراتيجية تنمية، وتطوير الريف المصرى، ومناطق الإستزراع، والتعمير الجديدة، بالإضافة إلى إعداد خريج يتواكب، ويتلائم مع متطلبات سوق العمل فى مصر، والإقليم العربي؛ لتوفير فرص العمل للخريجين كل عام.



كما يحرص القسم على أن تحتوى خطته الدراسية على بعض المناهج والمقرارات، التى تخدم مجالات عديدة مثـل: أسس تصميم وتطوير، وصيانة الآلات، والمعدات الزراعية، وسبل رفع كفاءة الخدمة الزراعية بالمزارع، والمنشآت الزراعية، وهندسة نظم الزراعة المحمية، ونظم الطاقـة الجديدة والمتجددة، وهندسة النظم الحيوية، وهندسة نظم الإستزراع السمكى، والنظم الحديثة فى نقل وتدوال المحاصيل الزراعية المختلفة، ومعاملات ما بعد الحصاد، ونظم التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى النظم الحديثة للرى والصرف الحقلى، وإدارة الموارد الزراعية؛ للمحافظة على المياه، وجودة الأراضى الزراعية، والحاسب الآلى كمدخل مهم لمتطلبات هذا العصر.؛ وذلك نظرًا لارتباط الإنتاج الزراعى (النباتى، والحيواني) فى مصر كمًا، ونوعـًا ارتباطًا وثيقـًا بالأرض، والمياه، والبيئة، التى تأوى الحيوان وينمو فى ظلها النبات، ومن واقع مفهوم الهندسة الزراعية، والنظم الحيوية بكونها خادمًا لقطاع الإنتاج الزراعى، ويقع عليها واجب إمداد الزراعة بالأفكار، والتطبيقات الهندسية، التى تقدم حلولًا جذرية للعديد من مشاكل الإنتاج الزراعى، أو تزيد من كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير حياة أفضل للقائمين عليها.



ويراعى برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية بكلية الزراعة فى خطته الدراسية أن يكون عدد الساعات المعتمدة للدراسـة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية تخصص الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 138 ساعة مقسمة على ثمان فصول دراسية مدة كل فصل خمسة عشر أسبوعًا.



ويكون قيد الطلاب للحصول على درجة البكالوريوس طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتى تتمثل فى قبول طلاب شعبة الرياضيات (الشعبة الهندسية) بالبرنامج.



وروعى عند وضع الخطة أن يكون 25% من المقرارات الدراسية من خارج قسم الهندسة الزراعية شملت الأقسام التالية: (النبات الزراعى - الكيمياء - الاقتصاد - الإرشاد الزراعى والإجتماع الريفى - الأراضى - الإنتاج الحيوانى والدواجن - المحاصيل - الخضر والزينة - الفاكهة - الصناعات الغذائية - الألبان - الوراثة - المبيدات – الميكروبيولوجي).