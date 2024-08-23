اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 12:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عضو بجمعية رجال الأعمال: مهرجان العلمين يسهم فى الترويج للاستثمار بالساحل

الجمعة، 23 أغسطس 2024 04:00 م
عضو بجمعية رجال الأعمال: مهرجان العلمين يسهم فى الترويج للاستثمار بالساحل المهندس أحمد الزيات
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إقامة مهرجان العلمين 2024 يعد من أهم الآليات والبرامج الترويجية لفرص الاستثمار ومشروعات التنمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.


وأشار "الزيات"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية تنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات وكذلك إقامة الأحداث الرياضية والمسابقات الدولية في مدينة العلمين بما يسهم في الترويج الداخلي والخارجي للفرص المتاحة للاستثمار في مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.


ولفت أحمد الزيات، إلىى أن توجه الدولة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة ونجاحها في جذب أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع الإمارات وهو مشروع رأس الحكمة أحدث رواج كبير للقطاع العقاري والتنمية السياحية والاستثمار بشكل عام لمنطقة الساحل الشمالي.


وأكد الزيات، أن الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي بات محطأانظار المستثمرين في العالم والقطاع الخاص المصري، وعلى الدولة التوسع في إنشاء الطرق والمرافق وطرح الأراضي للانشطة الصناعية والسياحية والعقارية وإنشاء مشروعات لإستغلال الموارد التي تتميز بها المنطقة ومنها السياحة الشاطئية والثقافية وصناعات مواد البناء.







جمعية رجال الاعمال

مهرجان العلمين

الساحل الشمالى الغربى

سياحة المعارض

راس الحكمة

مدينة العلمين الجديدة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة