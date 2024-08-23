عضو بجمعية رجال الأعمال: مهرجان العلمين يسهم فى الترويج للاستثمار بالساحل

كتب هانى الحوتى

قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إقامة مهرجان العلمين 2024 يعد من أهم الآليات والبرامج الترويجية لفرص الاستثمار ومشروعات التنمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.



وأشار "الزيات"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية تنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات وكذلك إقامة الأحداث الرياضية والمسابقات الدولية في مدينة العلمين بما يسهم في الترويج الداخلي والخارجي للفرص المتاحة للاستثمار في مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.



ولفت أحمد الزيات، إلىى أن توجه الدولة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة ونجاحها في جذب أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع الإمارات وهو مشروع رأس الحكمة أحدث رواج كبير للقطاع العقاري والتنمية السياحية والاستثمار بشكل عام لمنطقة الساحل الشمالي.



وأكد الزيات، أن الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي بات محطأانظار المستثمرين في العالم والقطاع الخاص المصري، وعلى الدولة التوسع في إنشاء الطرق والمرافق وطرح الأراضي للانشطة الصناعية والسياحية والعقارية وإنشاء مشروعات لإستغلال الموارد التي تتميز بها المنطقة ومنها السياحة الشاطئية والثقافية وصناعات مواد البناء.