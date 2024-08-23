اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 12:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء الاتصالات والنقل والسيارات

الجمعة، 23 أغسطس 2024 05:17 م
صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء الاتصالات والنقل والسيارات البورصة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها مواد البناء بنسبة 32.1%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.7%، يليه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 4.9%، 4.8%، على التوالي.

وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2%، وقفزت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.5%، 2.2%، 2.1%، 2%، على التوالي، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 1.4%، 1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%.

فيما تراجعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، 1.7%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 30141.08 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 6900.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9881.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 36612.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 7260.65 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 25.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.381 تريليون جنيه إلى 1.387 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 343.2 مليار جنيه إلى 350.3 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.







اسعار الاسهم المصرية

egy

اسعار البورصة المصرية

أسعار الأسهم

اخبار البورصة المصرية

البورصة اليوم

البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية

اسعار اسهم البورصة المصرية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة