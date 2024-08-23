صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء الاتصالات والنقل والسيارات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها مواد البناء بنسبة 32.1%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.7%، يليه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 4.9%، 4.8%، على التوالي.

وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2%، وقفزت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.5%، 2.2%، 2.1%، 2%، على التوالي، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 1.4%، 1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%.

فيما تراجعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، 1.7%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 30141.08 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 6900.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9881.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 36612.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 7260.65 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 25.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.381 تريليون جنيه إلى 1.387 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 343.2 مليار جنيه إلى 350.3 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.